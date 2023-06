LUGEJA FOTO ⟩ Miks müüakse Balti jaama turul maitsvat «visiiti Venemaale»?

Elu24 poole pöördus murelik lugeja, kes märkas sel nädalavahetusel Balti jaama turu esimesel korrusel Selveri vastas maiustuste letti, kus müüakse Venemaa päritolu maiustusi. «Mis asi see selline peaks olema? Venemaa on agressorriik, kes alustas sõda, ja me pakume nende kommikesi meie rahvale? Rumalus, täielik lollus,» pahandab letist möödunud naine.