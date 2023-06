ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: kirjeldada venelasi – truudus despootidele, närune orjalikkus ning hirm

Kontrollime oletust ühe näitega – umbes 400 aastat tagasi leidsid uusaegses Euroopas parasjagu aset metsikud nõiajahid ning massimõrvad.

Custine märgib kibedalt: "Mida enam ma Venemaad näen, seda enam kiidan heaks, et keiser keelab venelastel reisimise ja teeb välismaalastele raskeks ligipääsu oma riiki. Venemaa režiim ei peaks vabas suhtluses Lääne-Euroopaga vastu kahtkümmet aastatki. Ärge kuulake venelaste eputamist: toretsemine on nende silmis elegantsus, luksus on viisakus, politsei ja hirm on ühiskonna vundament."

Ning lisab: "Venelased ei ole veel tsiviliseeritud. Nad on lihtsalt sõjaväelise distsipliini alla sattunud tatarlased, ei midagi muud."

Ausus on hirmus asi

Custine märkab teravalt ka venelaste soovimatust osaleda ükskõik mis vabaduses, sealhulgas ka vaba sõna. Olgu Venemaal võim kuitahes piiramatu, ikkagi kardab ta ülimal moel kriitikat, või ka lihtsalt ausust.

Custine kommenteerib: "Kõik, kes Venemaal on sündinud või siin elada soovivad, on justkui kokku leppinud, et eranditult kõigest vaikitakse." Mõtlemise ja arutlemiusega seatakse iseend kahtlusaluseks.

