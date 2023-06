ESIMENE BEEBIPILT ⟩ «Tervitame uut bändiliiget!» Talside perekonda sündis poeg

«Talsipühade hoos on meil hea meel teada anda, et suve alguses näeb ilmavalgust veel üks Talsi!» jagas muusik Eeva Talsi toona.



Nüüd on see päev käes! «Talsid tervitavad uut bändiliiget - Johannes Talsi,» jagas Curly Strings enda Facebooki seinal täna. Talside teine laps, poeg Johannes, sündis 7. juunil Tartus.