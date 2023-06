Poliitik Imre Sooäär Baltic Pride vajalikkusest: see on inimlikkuse pidupäev

Poliitik Imre Sooäär ei tee saladust sellest, et abielu puhul on tegemist 17.sajandi igandiga ning et Eestil on aeg valida, milliste riikide väärtusruumiga Eesti samastuda tahab. «Jää on murdunud, meeletu rahvamass tänavatel,» kirjeldab Sooäär Baltic Pridega kaasnevat meeleolu.