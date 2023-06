NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal võib mõjuda paljudele rusuvalt, kuid laupäevast olukord muutub

Kui aga on tarvis töötada kannatlikult mingi keerulise probleemi kallal, võib see seis isegi kasuks tulla. See distsiplineerib mõistust, ent nagu juba öeldud, teeb ka liiga tõsiseks ja murelikuks. Inimesed, kellel on kalduvus langeda depressiooni, elavad seda päeva raskemini üle. Valgus tunneli lõpus läheb ajutiselt hämaraks.

Kuna tegu on ka kaduneljapäevaga, on see aeg, et vanu negatiivseid mõtteid ja hoiakuid endast vabastada ning seda võib teha ka läbi füüsilise ruumi puhastamise ja korrastamise.

Laupäeval teeb Merkuur sekstiili Veenuga, mis toob eelnevatele Saturnist mõjutatud päevadele veidi leevendust. Suhtlemine muutub taas elavamaks ja tundlikumaks ning inimestel on nüüd kergem end avada. Soovitaksegi oma tunnetest ja elamustest rääkida. Päevas on rohkem harmooniat ja mõistmist ning otsitakse paremat läbisaamist. Nüüd on võimalik isolatsioonist väljuda ja inimestega taas ehedaid sidemeid luua.

Pühapäeval toimub kuu loomine Kaksikutes 26°42’, hommikul kell 07.36. Uus kuutsükkel on alanud, ent seekord on see lähedases kvadraadis illusioonidemeistri Neptuuniga, mis tähendab, et inimesed satuvad kas suuremasse segadusse või mõni nende senine illusioon puruneb. Siin puudub maandus - energia on habras, kõikuv, lahustuv ja haavatav. Tuleb pingutada selle nimel, et hoida oma mõtted, hoiakud ja väljavaated realistlikuna ning jalad maas. Siin tekib «hõre» seisund, miski põhjustab selle.

Kõige tõenäolisem on, et mõni illusioon või unistus puruneb ning sellega koos üks osa meie egost - uus kuutsükkel õpetab, kuidas sellisest olukorrast tugevamana välja tulla ja edasi minna. Ego surma võivad kogeda eriti inimesed, kellel on isiklikke planeete muutlike märkide (Kaksikud, Ambur, Neitsi, Kalad) 25. kuni 27. kraadis.

Taevaseise avab Margit Korbe Foto: Erakogu