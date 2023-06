Pilt on illustratiivne

Elu24 intervjueeris seoses Baltic Pride'iga üht Eesti geimeest. Oma karjääri ja tulevikku arvesse võttes soovis noormees aga rangelt anonüümseks jääda. «Täna on veel Eestis nii, et seda kõike on parem teha siiski konfidentsiaalselt,» pihib mees ajakirjanikule.