JÕHKRAD HINNAD ⟩ «Meeletult kallis nagu restoranis!» Eestlased panid Soomes juba jaanipeo püsti

Kuigi jaanipäevani on veel paar nädalat aega, siis Soomes elavad eestlased tähistavad, nagu ikka, meeleolukat püha veidi varem! Kuigi põhjanaabrite juures toimuval peol maksab šašlõkk 20 eurot ja pooleliitrine õlu 8 eurot, siis see pidulisi ei morjenda. Elu24 on Soomes kohal ja toob sulle jaanipäeva meeleolu otse koju kätte!