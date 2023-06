VIDEO ⟩ Politsei tabas ebaseaduslikud kiirendajad. «On seadusevastane kutsuda juhte üles vastassuunas sōitma»

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalve talituse juht Taavi Kirss ütles Elu24-le, et 8. juunil viis politsei Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses läbi liiklusjärelevalve reidi, et kontrollida sõidukeid, mis kogunevad Ülemiste keskuse ümbrusse ja liiguvad sealt ebaseaduslikele kiirendusvõistlustele.

«Tuvastasime ära ka ebaseadusliku ürituse korraldaja, kes seisis stardijoonel ja kutsus sõidukeid võistlema. On ebaseaduslik kutsuda juhte üles vastassuunas sōitma ning kiirust ületama. See on juba avalik üritus, mis peab olema registreeritud ja turvameetmetega tagatud,» selgitas Kirss. «Samuti tekitavad kiirendamises osalevad sōidukid valju heli, mis häirib inimeste öörahu.»