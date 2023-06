RIIA SUVEELAMUSED ⟩ Midagi nii kultuurielamust otsivale nautlejale kui ka peomeeleolu jahtivale festivalifännile

Pole üllatav, et head ilmad toovad suvekuudel endaga ka kaasa ka ohtralt üritusi. Selles osas Läti pealinn teistest üldse ei erine. Üheks saabuva suve märksõnaks on aga kindlasti muusika ja seda jagub Riia tänavatele tänavu ohtralt. Muret ei pea tundma ka selle pärast, et enda maitsele midagi ei leia, sest vaheldust leidub küllaga. Nõnda saab soovitud elamuse nii hinnatud kultuurielamust otsiv nautleja kui ka peomeeleolu jahtiv festivalifanatt.