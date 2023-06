Lätti minnes võid samaaegselt sattuda ka Tallinna loomelinnakusse

Sarnaselt Tallinna kvartalile on eluvaim sisse puhutud ka Riia keskturu lähedal, otse Daugava jõe kaldal asuvale vanale tööstusrajoonile. Kaubaladude piirkonnast on tänaseks saanud hipsterite hingi paitav loomekvartal Spikeru kvartals, mis asub muuhulgas UNESCO maailma kultuuripärandi nimistusse kantud ajaloolises keskuses. Kui väikesed telliskivihooned ehitati ligi 150 aastat tagasi kaubaladudeks, siis täna ärkavad need suve saabudes tõeliselt ellu. Vanadest kivihoonetest on saanud trendikad kontsertsaalid, kunstiateljeede, hubased kohvikud ja moodsad baarid.