ENNEOLEMATU ⟩ Mees ronis 100-kilose kangiga kõrgeima mäe tippu

Mäepäästjana tegutsev David Dooher (37) tegi kuus kuud kõva trenni, et suureks jõupingutuseks valmistuda ja püüda jõuda Guinnessi rekordite raamatusse. Dooher kandis 100 kilogrammi kaaluva kangi kõrgele Ben Nevise mäe tippu. Ben Nevis (gaeli keeles Beinn Nibheis) on mägi Šotimaal Grampiani mäestikus. See on 1345 meetrit kõrge ja Suurbritannia saare kõrgeim mägi.