Eestis ilmselt vaid unistustus! Riia keskturult saab maasikakilo kätte kõigest 2 kuni 3 euroga

Kel kõht tühi, ei pea nälga kannatama, sest sarnaselt Tallinnas asuvale Balti jaama turule on võimalik Riia turuhoones asuvas toidunurgas nautida kõike head ja paremat - pelmeenidest austriteni. Keelekastmeks lai valik erinevaid Läti käsitööõllesid. Keskpäevasel ajal võib toidunurgas näha ka hulganisti kohalikke, kes on tegemas kiiret lõunaeinet või saadavad hoopis päeva õhtusse sõpradega õlleklaasi taga lobisemas. Kes otsib traditsioonilisi maitseid, siis lisaks tänavatoidule saab keskturul killukese osa ka Läti maitsetest. Näiteks on turul võimalik proovida Läti traditsioonilisi kartulipannkooke ehk kartupeļu pankūkaseid.

Kui arvasid, et see on kõik, siis sugugi mitte. Lisaks ilmatu suurele turuhoonele on letid välja laotatatud ka turuesisele. Just seal käib suvel tõeline turumelu. Kurgid sulle, raha mulle! Suvisel ajal on suurel õueala koha sisse võtnud ligi sada kauplejat. Väliturult leiab nii värskeid maasikaid, mustikaid, köögivilju, arbuusi, lilli kui luuvilju. Hinnad löövad eestlastel aga jalad alt - kilose karbi tumepunaseid maasikmarju saab Riia keskturult kätte kõigest 2 kuni 3 euroga. See hind jääb Eestis ilmselt vaid unistustesse!