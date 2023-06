Soome väljaande Helsingin Sanomat ajakirjanik Salla Varpula tõmbas oma riidekapi ukse lahti ja jäi rõivaid silmitsema. Tal käis peast läbi küsimus, et kui palju riideid tal kokku on. Ta luges üles ja sai 273 eset!

Ta ei tea, kui palju teistel inimestel riideid on ja selle tõttu oli teiseks küsimuseks, et kui palju on keskmisel inimesel kapis või kappides rõivaid. Sel teemal ei ole tehtud ka teadusuuringuid, kuid oli paar allikat, kust ta infot sai ja esimene oli Soome keskkonnaameti raport, mille kohaselt ostab soomlane keskmiselt seitse ja pool kilo uusi riideid aastas. Hinnanguliselt tähendab see umbes 25 rõivast aastas.