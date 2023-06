Jaak Mosina naine: ma lausa ehmatasin, kui matusele järgnenud päeval tema hauale läksin

Mosina abikaasa Ülle Mosin läks matusele järgneval päeval oma mehe hauale ning oma suureks imestuseks märkas, et tema toodud kimp oli pooleks rebitud. «Minu kimp oli lahti võetud ja sealt olid osad lilled ära võetud,» rääkis Ülle Elu24-le. «Kes küll võis sellist asja teha? Vaevalt, et mõni mees sellega hakkama sai. Pigem on see ikka naise kätetöö. See tundus olevat nagu rünnak minu vastu. Miks just minu kimp võeti lahti?» küsis Ülle, kes sidus kimbu kokku tagasi. «Keegi väljendas oma viha niimoodi, aga see on ju haua rüvetamine. Ma ehmatasin lausa,» tunnistas naine.