Vilgas äri ebaseadusliku ja imeravimi pähe müüdava toidulisandiga: amet algatas menetluse

PTA toiduosakonna juhataja Svetlana Jankovenko nentis, et ametil puudub toidulisandit turustava ettevõttega kontakt – tegemist on Araabia Ühendemiraatidesse registreeritud ettevõttega E-Trade Skyline FZE. Nende kodulehel puudub aga info müüja kohta.

«Enne toidulisandite turustamisega alustamist peab käitleja teavitama PTAd esmakordselt Eesti turule toodavatest toidulisanditest. Kuna tegemist on tootega, mis ei ole toidulisandina registreeritud, on sellise toote müük keelatud ning tarbijatele soovitame nende toodete mitteostmist,» selgitas Jankovenko. «Toidualane teave, mida esitatakse reklaamtekstis või telefonimüügis, peab olema tõene, selge, tarbijale arusaadav ja ei tohi tarbijat eksitada. Eksitav on esitleda toidulisandit omaduste või mõjuga, mida sellel tootel tegelikult ei ole.»

PTA toiduosakonna peaspetsialist Brigitte Salmuse tõi välja, et veebilehel esitatakse toidulisandi kohta ebatõeseid ja keelatud väiteid, näiteks, et see kõrvaldab peavalu, nõrkuse kehas, iivelduse ja taastab nägemise. «Toidule (sh toidulisandile) ei ole lubatud esitada väiteid, viidates selle meditsiinilisele mõjule, kui väide ei ole tõendatud. Toidulisanditele ei tohi omistada inimeste haigusi vältida aitavaid, ravivaid või leevendavaid omadusi,» selgitab Salmuse. Ta soovitab tarbijatel enne ostu sooritamist kriitiliselt hinnata ettevõtte kodulehte ning igal juhul teavitatud toodete andmebaasist üle vaadata, kas toidulisandist on teavitatud.

Toidulisandite müük käib eelkõige aga telefonikõnede ja e-poe kaudu.

TTJA algatas menetluse

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ettevõtluse osakonna jurist-valdkonnajuht Hellika Teder sõnas, et ka nendeni on selle teemaga seoses laekunud pöördumisi. Tänaseks on algatatud menetlus.

«Probleemsete kauplejate osas, kes ei täida seadusest tulenevaid nõudeid, on ametil õigus järelevalve korras juhtida tähelepanu rikkumisele, anda ettevõtjale võimalus selgitusteks ja rikkumise kõrvaldamata jätmisel teha ettekirjutus, vajadusel sulgeda ligipääs veebipoele.»

Veebilehe sulgemine on Tederi sõnul aga viimane meede. «Kui kaupleja ei allu teistele ettevõtet vähem koormavatele meetmetele ning jätkab õigusrikkumisega. Arvesse võetakse ka seda, kui palju tarbijavaidluste komisjonile on ettevõtte kohta kaebusi esitatud. See annab aimdust tarbijatele tekkinud kahju ulatusest,» lisas ta.