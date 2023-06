Täna, 9. juunil 67-aastaseks saanud armastatud näitleja Guido Kangur tänab rõõmsalt õnnesoovide eest ja ütleb, et päev on olnud uskumatult kiire. «Sünnipäev on mul töine ja veedan päeva püstijalu,» sõnab näitleja, kelle taustal kõlavatest helidest on kuulda, et ta lippab kuhugi.