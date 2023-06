Hiljuti ilmus avalikkuse ette uus paar – Jan Uuspõld ja tema kaunis armastatu Brigita Anton , kuid seoses nende tormiliselt kiire suhtearengu ja suure vanusevahe tõttu on see tekitanud inimestes vastakaid tundeid.

Seekord heidame aga pilgu taevaseisudele, et näha, millised kosmilised sidemed on neid kahte kokku toonud. Ehk aitab see paremini mõista, miks ja kuidas sellised suhted tekivad. Läbi tuntud inimeste näidete on hea õppida ka iseenda kohta.