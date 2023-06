VIDEO ⟩ «Vabandan kõikide ees, keda see riivas.» Fännid süüdistavad BSHd isepruunistajaga liialdamises

Rassismisüüdistuste kohta ütleb Brigitte: «Jah, seda alaealisena tehtud pilti kommenteerisin juba 2020. aastal ning mõistan, et mõned inimesed otsivad seda siiani üles – avaliku elu värk.» Naine lisab lõpetuseks, et soovib kõigile mõnusat suve ja soovitab kasutada päikesekaitsekreemi.

Lisaks avaldas Brigitte pärast Elu24-lt kirja saamist enda Instagrami loos avaliku vabanduse. «Ma tahaksin kõikide inimeste ees vabandada, keda on riivanud see. Ma tegelt mõistan. On üks inimene, kes tahab ennast määrida kokku pruuni mögaga ja jätta mulje, et ta on käinud puhkusel. Võib-olla tal näiteks ei ole raha puhkusel käia, te ei tea seda,» selgitab Brigitte.

«Ma tahan vabandada kõikide inimeste ees, keda see on riivanud. Samuti naljad, mida ma tegin, kui olin alaealine,» vabandab ta taas kord ja kutsub kõiki inimesi teda oma silmaga üle vaatama, et näha, kas ta on tõesti «rassi vahetanud».



Samuti tahab Brigitte tuua esile, et ta on nudist, sest noorena jooksis ta sugulase tuppa ning tõmbas püksid alla ja näitas talle tagumikku. Brigitte vabandab selle pärast enda sugulase ees.