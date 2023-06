ARMAS VIDEO ⟩ Poplaulja Pinki 12-aastane tütar astub ema jälgedes otse lavale

Lauljatar Pink alustas oma värsket tuuri kolmapäeval Suurbritannias Boltonis. Kontserdi ajal üllatas Pink oma fänne, kui loo «Cover Me in Sunshine» ajal jalutas lavale lauljatari 12-aastane tütar Willow Sage Hart.

Erilisest hetkest jagas ühismeedias videot ka Willow' isa ja Pinki abikaasa Carey Hart. «Küllap on see hetk oma pisikese tütrega lava jagada emale ebareaalne,» nentis Carey, kes peagi tuuriga liitub ja erilist hetke oma silmaga näha saab.

Pinki fännidele ei tohiks Willow' roll loos «Cover Me in Sunshine» üllatusena tulla, sest ta laulab ka selle originaalversioonis, vahendab Rolling Stone. 2021. aastal avaldati loo stuudioversioon ja sellele valmis ka muusikavideo, mida on vaadatud üle 84 miljoni korra.