POOLE AASTAGA TANU ALLA ⟩ Endine pornostaar Jenna Jameson abiellus tüdruksõbraga

Kunagine pornostaar, 49-aastane Jenna Jameson avaldas ühismeedias, et ta on abiellunud! Jamesoni väljavalitu on 40-aastane sisulooja Jessi Lawless. Tagasihoidlik ja privaatne pulmapidu toimus 23. mail Las Vegases, vahendab New York Post.

«Leidsin inimese, kellega ma olen alati pidanud koos olema,» tõdes Jameson. «Proovin mõelda, miks ma üldse meestega suhtes olin või nendega abiellusin, see on isekas ja halb, aga arvan, et mind sundis tagant soov lapsi saada,» avaldas endine pornostaar, kellel on kolm last.

Jamesonil on 14-aastased kaksikud segavõitluskunstide meistri Tito Ortiziga ning 6-aastane tütar endise kihlatu, Iisraeli ärimehe Lior Bittoniga.

«Nüüd olen end leidnud ja kõike, mis minu sees toimub, aktsepteerinud ning ma ei suru midagi maha,» kirjeldas Jameson oma suhet Lawlessiga.

Tegu on Jamesoni kolmanda abieluga. Ta oli aastatel 1996 kuni 2001 abielus pornokuninga Brad Armstrongiga ja aastatel 2003 kuni 2007 endise pornostaari Jay Grdinaga.

2004. aastal avaldas Jameson, et talle meeldivad nii mehed kui naised, kuid neli aastat hiljem väitis ta kindlameelselt, et on ikkagi hetero.

Lawless on sisulooja, kes töötas varem juuksurina. Sisulooja tõdes, et ta ei tundnud algselt äragi, kes Jameson oli, kui viimane hakkas naise TikToki videode alla kommentaare jätma.

Nende suhe sai ametlikult alguse alles jaanuaris ja aprilliks olid nad juba kihlunud.

Jameson töötas täiskasvanute meelelahutusmaailmas alates 1993. aastast. Naine pani oma ameti maha 2008. aastal.