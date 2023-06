«Mu piimakokteil meelitab kõik mehed aeda.» Vanameister Bill Murray on koos endast 30 aastat noorema lauljaga

USA kõmumeedia väitel on vanameister Bill Murray koos endast pea 30 aastat noorema laulja Kelisiga, vahendab Page Six . Kelis on küllap paljudele enim tuntud oma 2003. aasta hittloo «Milkshake» poolest, mis jõudis Billboardi edetabelis koguni kolmandale kohale.

Kuna Kelis laulab hittloos naisest, kes on meestele vastupandamatu, on «piimakokteil» ilmselgelt metafoor või eufemism, kuigi selle täpne tähendus on siiani lahtine. Inimesed on aastaid spekuleerinud selle üle, mida «piimakokteil» võiks tähendada, ning on pakutud, et see võib viidata näiteks seksuaalsele teenele, sensuaalsusele, atraktiivsusele või lihtsalt rindadele, vahendab dictionary.com.