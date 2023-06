Puruks visatud viiul ja raudus käed: muusik Stefan paljastas nii mõndagi

Neljapäeval käis raadios SkyPlus külas Stefan Airapetjan, kelle saatejuhid panid hommikuprogrammi rubriigis «Valedetektor» vastama eriskummalistele küsimustele. Välja tuli nii mõndagi põnevat!

Vastust küsimusele, kas muusikut on kunagi klubist välja visatud, ei pidanud kaua ootama. «Jah. Mitmestki. Igast klubist mind visati minema. See oli Leedu reis. Klassi lõpureis, ma olin siis vist 18 või 17. Pidu läks nii käest ära... Läks, nagu noortel vahest juhtub,» tunnistas Stefan. Tundub, et Leedu ei mõju eurolaulikule hästi, sest seal on tema sõnul politsei tal ka käed raudu pannud.

Ka avaldas Stefan, et sattus gümnaasiumi ajal füüsilisse kaklusesse. «Ei olnud naiste pärast. Nagu poistel ikka, et kes on kõvem vend. Alguses sain mina paugu, järgmisena sai tema,» nentis ta naerdes.

Küsimuste voorus tuli veel ilmsiks, et muusik on vihaga viiuli puruks visanud. «Mulle suruti peale, et mängi viiulit. Ma ütlesin, et ma ei taha viiulit mängida... Kodus purustasin, harjutamise käigus,» selgitas ta. «Tegelt ma ikka mõtlen, et ma oleks võinud, see on nii äge pill.»