UUT HÄÄLETUST EI TULE ⟩ «Naabrist parema» skandaal sai lõpu: olukord hääletustulemust ei mõjutanud

Vahetult enne võitjate välja kuulutamist oli põhjust arvata, et Sportlaste, Linnaste ja Sisuloojate poolt hääletamine maksis Tele2 ja Telia kliendile vastavalt 5, 10 ja 25 eurot. Põhjuseks see, et paaridele määratud telefoninumbrid kuulusid hoopis heategevussaatele «Inglite aeg».

TV3 tunnistab, et kahetsusväärselt tekkis eile hääletuse ajal kõnearveldussüsteemi viga, mis puudutas Tele2 mobiilinumbritelt helistajaid. «Tele2 võrgust helistajatele rakendus ekslikult kõrgem hääletustariif kui lubatud 1,29 eurot. Hääletuse vahe- ja lõpptulemusi see siiski ei mõjutanud. Palume omalt poolt vabandust aset leidnud eksituse pärast,» sõnas Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf. Tele2 kinnitab, et klientide arvetel on hääletuse kõned õige tariifiga 1,29 eurot.