MART RAUDSAAR PRANTSUSMAAL ⟩ «Mind rööviti!»

Ma oleksin sellel hetkel pidanud meenutama oma lemmikfilmi «Nüüd sa näed mind», mille peategelased olid illusionistidest kurikaelad. Nende peamine õppetund on tähelepanu kõrvalejuhtimine.

Ma oskan hakkama saada taskuvaraste ja muidu pättidega nii elus kui internetis. Illusionistidega puutusin kokku esmakordselt.

See mees ei olnud vormis, kuid tema olekust õhkus autoriteetsust ja usaldusväärsust.

Ma ei osanud kahtlustada, et tema autos võiks peita ennast veel üks inimene. Üksik mees oli mu vaateväljas ning ta ei saanuks teha midagi ootamatut. Kuid illusionistidega juba nii on, et nad tekitavad jäneseid ja inimesi ning kaotavad asju, teinekord terveid maju.

«Vaadake, señor, rehv on ülearu kuum ja see on ohtlik.»

Ta võttis mu käest kinni ja pani selle rehvi peale.

Kui auto on sõitnud tunni jagu 120 km/h tunnis, on rehv alati kuum, eriti suvel. Ma tean seda ja mul on see kogemus - käeline kogemus kusjuures - täiesti olemas ning ma ei olnud temaga nõus.

Nüüd sa näed mind.

Või siis õigemini, et ei näe.

Mööduv veoauto andis signaali. Ilmselt sellel hetkel võttis kaasillusionist minu juhiuksest kõrvalistmelt arvutikoti. Meie kükitasime sellel hetkel teepeenral minu auto parema nurga juures.

Võib-olla kakskümmend sekundit. Sellest piisas.

Mees hakkas millegipärast minu rehvi ventiili näppima.

Nüüd oli minu kord olla autoriteetne.