Sisulooja ja modell Vittoria di Savoia (19) kuulub Itaalia kuningakotta. Kuigi monarhia katkes Itaalias pärast teist maailmasõda, on kuninglik perekond veel siiski olemas ja nad kasutavad vastavaid tiitleid.

Nõnda on Vittoria di Savoia tegelikult printsess ja tema 86-aastane vanaisa Vittorio Emanuele (koos lapselapsega ülemisel pildil) on prints, vahendab Tatler. Kuigi Vittorio Emanuele surma järel peaks kujutletavale troonile tõusma noore sisulooja isa, on viimane kuningliku perekonna n-ö juhirollist loobunud.