ELU25 ⟩ Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere: tarkus läheb peitu luust ja lihast inimestesse

Peenike punane lõng paradiisi ja põrgu vahel

Seni, kuni inimesed ise toodavad informatsiooni, olgu see siis adekvaatne või alternatiivne, võib praegune põlvkond üsna kindel olla, et vähemalt meie pääseme Midase saatusest. Tont, mida silmas pean, on meile, eestlastele, ju vägagi omane. Midagi kratitaolist. Mis (või kes?) tassib igale soovijale kohale massiliselt informatsiooni. Vastab igale küsimusele. Selge ja kindla tooniga. Ainult et mida täpsem küsimus, seda suurem jamps sealt välja paistab. Kõik on veel hästi, kuni see on naljakas. Karikatuurid ja kõverpeeglid on alati inimesi naerutanud. Lõbustusparkides lausa maksame selle eest, et end kõverana näha.

Nüüdseks oleme vist harjunud nii kobarkäkkide kui kobarkriisidega. Mõlemad on saanud elu lahutamatuks osaks.

Saatan on peidus detailides, kõlab tuntud ütlus. Tegelikult pole see õige. Pigem räige ülelihtsustus. Selle ütluse algne kuju on risti vastupidine: Jumal on peidus detailides. Mõte selles, et Jumal ilmutab end detailide kaudu. Selliste detailide kaudu, mida hoolimatu lihtsalt ei märka. Pole üldse imelik, et vanade kirikute ehitajad hoolitsesid ka kõige kõrgemal asuvate detailide täpsuse ja ilu eest täpselt samuti nagu nende eest, mida külastajad esimesena nägid. Sest Jumala pilk ulatub ju igale poole.