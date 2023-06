USA psühholoog: metal-muusika teeb inimajuga imet

Teada on, et nii-öelda metallipead tunnevad oma lemmiklugusid kuulates palju rohkem meelerahu kui mis tahes muud tüüpi muusikaga. Kuigi see on ilmselt osaliselt tingitud sellest, et nad naudivad metal'i kuulamist rohkem kui näiteks kantri- või folkmuusikat, on ühe USA psühholoogi sõnul põhjuseks ka see, et metal suudab negatiivseid emotsioone ja stressi maandada.