«Nõme, varem oli nii hea rongis pesu pesta.» Elroni eeskirja muudatus kütab ühismeedias kirgi

«Elroni rongides kehtib reisijateveo eeskiri, et saaksime tagada kõikidele reisijatele turvalise ja võimalikult mugava reisikogemuse,» rääkis Elroni klienditeenindusjuht Ardo Roosenberg. «Reisirongiga sõitmine on Eestis üha populaarsem ja rongid seetõttu sageli rahvarikkad. Eeskiri aitabki rongis tagada korda ja seda, et reisijad arvestaksid oma tegevustes ka kaasreisijatega.»

«Hügieeniprotseduuride keelamine on seotud juhtumitega, kus reisija on hakanud rongi WCs habet ajama või juukseid värvima,» ütles Roosenberg. «See on ebahügieeniline, kahjustab Elroni vara ja on sügavalt ebaviisakas kaasreisijate vastu.»