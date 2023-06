«Beverly Hills 90210» staar viimase staadiumi vähist: mu hirm on ilmselge

Telesarjade «Beverly Hills 90210» ja «Võluvägi» staar Shannen Doherty on püüdnud viimased kolm aastat neljanda staadiumi rinnavähist jagu saada. 52-aastane näitlejanna on vähiga võidelnud üle kahe aasta, kuid jaanuaris leiti tema ajust metastaase ehk vähisiirdeid, vahendab The Guardian.

«12. jaanuar, esimene kiiritusravi kuur. Mu hirm on ilmselge. Ma tunnen ülimat klaustrofoobiat ja mu elus toimus parasjagu palju,» kirjeldas Doherty oma ühismeedia postituses.

Näitlejanna tõdes, et tal on head arstid: «Aga see hirm... Segadus… Kõige selle ajastus… Selline võib vähk välja näha.»

Postituse järel sai Doherty ohtralt toetust nii fännidelt kui sõpradelt ja kolleegidelt. «Sa oled sõdalane,» kirjutas näitleja Sarah Michelle Gellar.

«Seda on palju seedida, siiani, jälle,» kirjutas näitlejanna ja Doherty sõbranna Selma Blair. «Soovin, et kõik rahulik tarkus, mille sa elus omandanud oled, leiab sind hirmuhetkedel. Tea, et me hoiame sind.»

Dohertyl diagnoositi esmalt rinnavähk 2015. aastal. «Beverly Hills 90210» staar teatas 2017. aastal, et tema rinnavähk on taandumas.

Kolm aastat tagasi avaldas aga Doherty, et vähk on tagasi. «See tuleks paari päeva või nädala jooksul välja, et mul on neljas staadium,» põhjendas Doherty 2020. aasta veebruaris oma otsust haigusest rääkida. «Nii et mu vähk tuli tagasi ja sellepärast olengi siin.»