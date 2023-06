Tulnukad saabumas Maale. Pilt on illustreeriv

Endisest luureametnikust ja õhujõudude veteranist vilepuhuja kutsus USA võime paljastama ufotõendeid, väites, et neil on olemas Maale jõudnud tulnukate sõidukid. Allika andmetel on üks kosmosesõiduk terve ja teine osaliselt terve. Lisaks olevat neil teistest kosmilistest süsteemidest pärit olendite surnukehad.