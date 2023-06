«Muidugi, kui me tuttavaks saime, siis oli jutuks, et võib-olla lapsi ei planeeri, et vanusevahe on suur, aga minu vanus ikkagi suureneb, et millal siis veel,» sõnab 63-aastane palavalt armastatud muusik Karl Madis, kes punub oma noore väljavalituga pesa.

Kohtume Karl Madisega Argentiina restoranis ja juba kaugelt on näha, et oktoobris saadud insult ei ole tema elu kuidagi mõjutanud. Mees kõnnib reipal sammul ja naeratus näol. Või süstib positiivsust hoopiski noor elukaaslane ja mõte, et peagi näeb ilmavalgust nende ühine laps?