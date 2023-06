Riigikohtu otsus: netikommentaator peab Venno Loosaarele hüvitist maksma

Kõnealune kirjutis ilmus ühe Kroonika veebiartikli all, mis rääkis Venno Loosaarele esitatud süüdistusest tahtevastases sugulise iseloomuga teos lapseealise suhtes.

Möödunud aasta mais sõnas kommentaari jätnud Rein Sermat Elu24-le, et tema silmis oli see osa avalikust arutelust. «Alustada tuleks sellest, et tegu ei olnud Venno Loosaare suunal kommentaari avaldamisega, vaid kommentaar oli kirjutatud vastuseks teistele kommenteerijatele,» nentis Sermat.