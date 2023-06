Tallinna parimad mandlisarvesaiad jäävad mälestusse? Populaarse pagariäri sulgemine morjendab pealinlasi

«Kallid kliendid! Teiega on olnud väga tore, aga me nüüd enam rohkem ei jaksa,» teatab Tallinna kesklinnas asuv kohvik Aurora B enda sulgemisest.

Mitmed kliendid tõdevad postituse all, et kohvikust on neil südamelähedasi mälestusi. «Nii palju erilisi hetki on selle kohaga seotud! Ma ei ole küll väga tihti seal käinud, aga näiteks minu esimesed jalutuskäigud koos lapsega vankris olid alati koos teie brownie'ga ja mõne joogiga! Emaga oleme erilistel hetkedel ostnud endale sealt maitsvaid lõunasööke. Aga hiljem kasvas laps suuremaks ja hakkas ka seda kohvikut armastama ja paluma, et me ikka sealt ka läbi astuksime,» kirjutab üks tallinlanna.