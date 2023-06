EI MAHU PÖÖRAMA? ⟩ Teevaidlus jõudis kohtusse. «Tegelikult on ruumi laialt, aga naaber vaidleb justkui kiusu pärast.»

Tartu maakohtu Jõgeva kohtumajas toimus kolmapäeval istung, kus arutati, kas Põltsamaa külje all asuvas Väike-Kamari külas on suurelt teelt kõrvalteele pöörava tee laius piisav, et sealt mahuksid sõitma ka suuremad autod. Maakohtule esitas avalduse Maila Võsa, kes taotleb avalikult kasutatavale teele tähtajatu juurdepääsu määramist. Tema abikaasa on Jaan Võsa, keda aastaid tagasi ilmunud Eesti Ekspressi artiklis on nimetatud legendaarseks seiklejaks. Avaldajat ennast kohtus kohal polnud, teda esindas vandeadvokaat Martin Traat.