VIDEOINTERVJUU ⟩ Moelooja Aldo Järvsoo tööasju koju kaasa ei võta: kodus räägime laste jalanõude suurusest

«Taneli see uus nägemus, kõik need kiired, mis ongi kollektsiooni nimi, see on täiesti uus inspiratsioon, mis on laulupeoga seotud,» ütleb moekunstnik Aldo Järvsoo oma pikaaegse elukaaslase Tanel Veenre uue kollektsiooni «KIIR» esitlusel. «Kui mina olen seda [laulupidu] ainult vaatamas käinud, siis Tanel on ka laulnud.»