VIDEOINTERVJUU ⟩ Maribel Vääna leidis uue ameti? «See on täiesti uskumatu, aga see on nii äge»

«Muusikat ma pole kuhugi jätnud, tegelen sellega, ärge üldse muretsege,» tõdeb siiski «Eesti otsib superstaari» saatest tuule tiibadesse saanud lauljatar. «Aga mul on uued tuuled, hetkel olen täiskohaga näitleja, mis on täiesti uskumatu, aga see on nii äge. Mul on megaäge crew (ingl meeskond) ja ma täiega armastan seda sarja.» Millal aga teda teleekraanidel näha saab? «Ütleme nii, et sügishooaeg on kinnitatud,» vihjab Maribel.