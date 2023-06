OLED NENDE SEAS? ⟩ 3 sodiaagimärki, kelle armuelu lööb nüüd lõkkele

Esmaspäeval, 5. juunil jõudis Veenus Vähist Lõvi tähemärki ning eesoleva retrograadse perioodi tõttu jääb sinna pikemaks ajaks, kuni 9. oktoobrini. See aga tähendab, et armastuse planeet on valinud välja uued soosikud ning eesolevatel kuudel saab osa tähemärke suhetes kõige magusamaid kogemusi.