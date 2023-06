FOTOD JA VIDEOD ⟩ «Kenad mälestused.» Telemees Olaf Suuderi teine suur kirg elus oli ralli

«Kenad mälestused,» meenutas Suuder oma esimest kiiret rallit 2022. aasta augustis. «Paide ralliga on selline suhe, et seal sain esimese kiire sõidu kogemuse,» rääkis ta videos. «See, et tulla Žiguliga FIA sanktsioneeritud rallil absoluutarvestuses üheksandale kohale, on juba asi, mida mäletada.»