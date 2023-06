Sanna Marini eksabikaasa Markus Räikköneniga kohtunud kaunitar: alguses tundus ta täiuslik härrasmees, aga nüüd...

Viimasel ajal polnud Sanna Marini ja tema abikaasa Markus Räikköneni suhe pilvitu ning põhjanaabrite kõmuväljaannetes sahistati juba mõnda aega, et Marini suhe abikaasaga on purunenud. Mai algul teataski Marin, et nad on otsustanud lahutada.