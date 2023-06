«Mitu autot sõitis mööda ja keegi seisma ei jäänud.» Politseipatrull jõudis abivajajani juhuslikult

Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa veebipolitseinik Elina Laas jagas Facebookis nädalavahetusel juhtunud olukorda, et parandada inimeste teadlikkust abivajajate märkamisest ja aitamisest.

«Nädalavahetusel oli olukord, kus Uuemõisas Espre teel istus tee peal maas üks vanem mees. Meesterahvaga vesteldes selgus, et läks metsa jalutama, ei teadnud enam, kuhu poole jääb Haapsalu, ja mainis, et oli tasakaalu kaotanud, kukkunud ja iseseisvalt oli raske püsti saada, vigastatud ei olnud. Linnapiir oli mitme kilomeetri kaugusel,» kirjeldab politseinik olukorda.

«Ta ütles, et mitu autot sõitis mööda ja keegi seisma ei jäänud. Küllap arvati, et tegemist on eluheidikuga, kes lihtsalt jalga puhkab, kuid tema pole juba mitukümmend aastat alkoholi tarvitanud,» nendib ta. «Meesterahva õnneks sattusime nii mina kui ka piirkonnapolitseinik Sigrid samal ajal sinna paika ja kutsusime kohale politseipatrulli, kes aitas mehe ilusti koju.»