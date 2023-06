SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal näitab midagi olulist suhete ja väärtuste kohta: mõned võivad leida end teeristilt

Soovitused nädalaks

Lõpp on käeulatuses, kohe-kohe saavutad selle, mida oled oodanud! Ära anna alla!

Sulle võib hetkel tunduda, et oled liiga palju panustanud ja mitte saanud vastu seda, mida ootasid, aga mõtle hetkeks - ehk oled see sina ise, kes endale kaikaid kodaratesse loobib? Oled ehk ise enda ümber roigasaia ehitanud, millest nüüd õnneni ei julge üle ronida?

On aeg vaadata endale ja saavutatule julgelt otsa. Sa oled tubli! Ja küllap kohe on käes ka see, mida oled oodanud.