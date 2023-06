NÕIAELU, NÕIAELU ⟩ Tene Laul sõimab internetis Marilyn Kerrot ja teisi kuulsuseid

Sensitiiv Tene Laul on viimastel päevadel solvanud ja ähvardanud mitmeid Eesti selgeltnägijaid ja tuntud inimesi eriti jõhkral viisil. «Sain teada, et mind on ta ohverdanud ja põlema pannud,» ütleb Kirsti Timmer. Lisaks väidab Tene, et on seotud terrorirühmitusega ISIS. Asja uurib politsei.