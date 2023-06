IMEKAPSLID ⟩ «Mind on mässitud minu teadmata inimeste tervise ohustamisesse!» Synne Valtri langes identiteedivarguse ohvriks

Uus kapsel, mis aitab kahe nädalaga kaotada 20 kilogrammi. Seda lubab ühismeedias ringlev reklaam, mille kampaanianäoks on Synne Valtri. Muusiku sõnul on aga tegu identiteedivargusega. «See teeb mind nii tohutult kurvaks, et mind on mässitud minu teadmata inimeste tervise ohustamisesse ärilise edu nimel,» sõnab Synne.