«Olen sõpradele nalja teinud, et liikusin oma elus 15 minutit edasi,» sõnab TV3 värske uudisteankur Liisa Aadussoo, kes varem oli «Tallinna uudiste» saatejuht.

«Mul ei ole otsest sidet sellega, lihtsalt mulle meeldivad laheda atmosfääriga kohad ja ma teadsin, et siin on ägedad toonid ja mõnus atmosfäär,» selgitab naine, miks ta just selle restorani intervjuuks valis. «Ma pole isegi söönud siin, vist ainult kohvi joonud.»