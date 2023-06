ARMAS KLÕPS ⟩ Aasta raadiohääl Rauno Märks kiidab abikaasat: minu täpp i-l ja kirss tordil

«Minu vundament, tugisammas, täpp i-l ja kirss tordil! 24/7 nõuandeliin Evelin! Suur aitäh sulle nende koduste ülikiirete hommikute korraldamiste eest, et ma jalg üle põlve saaks raadios kohvi juua ja inimesi lõbusa jutuga tööle saata,» tänab ja kiidab aasta raadiohääle tiitliga pärjatud Rauno Märks ühismeedias oma abikaasat Evelin i.

«Kena, kui mees oskab väärtustada ja julgeb seda ka välja öelda,» märgitakse kommentaarides. «Üks imeline perekond, keda eeskujuks tuua. Seda armastust ja austust, mis seal perekonnas valitseb, seda on juba kaugele näha,» lisab teinegi.

«30 aastat tagasi kutsusin kena neiu tantsima. Sain teada, et ta nimi on Evelin. Meil oli väga tore ja on siiamaani! Rändame koos aastates 1993–1999 ja siis ka tänapäeva,» jagas raadiohääl tänavu kevadel toredaid retroklõpse.