CHA-CHA-CHA'TAMA! ⟩ Soome Eurovisiooni fenomen Käärijä tuleb Eestisse esinema!

Käärijä on Soome eksperimentaalne räppar, keda tuntakse potisoengu ja energiliste live-esinemiste poolest. Globaalseks fenomeniks tõusnud mees ja tema Eurovisiooni võistluslugu «Cha Cha Cha» on teinud Soome muusika ajalugu, muutudes enneolematuks rahvusvaheliseks nähtuseks. Käärijä oli tänavusel Eurovisioonil publiku ülekaalukas lemmik ja kogus hääletajatelt kokku 376 punkti. Lauluvõistluse ajaloos on avalikkuselt suurema häältesaagi teeninud vaid Ukraina 2022. aastal. Käärijä kogus finaalis kokku 526 punkti, ent võitjaks tuli Rootsit esindanud žürii lemmik Loreen, kes sai kokku 583 punkti.