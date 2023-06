ROOSAKRIIS ⟩ «Barbie» filmi režissöör: maailmast lõppes roosa otsa

Ei tule just tihti ette, et maailmas kasutatakse mõni värv «lõpuni» ära. Uue «Barbie» filmi tegemine on aga väidetavalt põhjustanud roosa värvi kriisi. «Ma tahtsin, et roosa värv oleks väga hele ja kõike oleks peaaegu liiga palju,» räägib filmi režissöör.