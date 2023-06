NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal käivitab palju kirgi, aga ka soovi naudingute järele

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval jõuab Veenus opositsiooni Pluutoga ning see tähistab aega, mil tärkavad sügavamad kired, ihad ja soovid, mis nõuavad tähelepanu. See võib ka tähendada, et pealiskaudsed väärtused hakkavad mõju kaotama või muutuvad tuntavalt ebapiisavaks. Otsitakse midagi sellist, mis tõesti sügavalt puudutab ja elama paneb. Paljud võivad korraga teadvustada, et kirg on nende elus kaduma läinud ning nad tahavad seda tagasi. Teised jälle kogevadki, kuidas pinna all hakkab midagi väga intensiivset tuksuma.