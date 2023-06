Kehakaalu pärast kriitikat taluv USA lauljatar: olen oma paksukese ajastus ja mis siis!?

Laulja ja laulukirjutaja Bebe Rexha on ühismeedias sattunud kehakaalu tõttu kriitikute hammaste vahele. «Bebe Rexha enne ja pärast» ja «Bebe Rexha poolenisti paks» on ainult kaks märksõna, millega lauljatari on populaarses videorakenduses TikTok otsitud.

«Neid otsingusõnu on nii häiriv lugeda,» nentis Bebe Rexha ühismeedias aprillis, kui tema kehakaalu üle avalikult arutlema hakati, vahendab Page Six. «Ma ei ole vihane, sest see on tõsi. Ma võtsin kaalus juurde. Aga see on lihtsalt nõme,» lisas lauljatar ja tänas neid, kes teda vaatamata kõigele armastavad.

Paar nädalat hiljem avaldas Bebe Rexha põhjuse, miks ta hiljuti kaalus juurde võttis. Laulja sai polütsüstiliste munasarjade sündroomi diagnoosi. «Mu kaal hüppas kohe üles ja võtsin 14 kilo juurde. Aga ma pean jääma positiivseks ja näitama inimestele armastust,» teatas Bebe Rexha jutusaates.

Yes I’m in my fat era and what? pic.twitter.com/d3T4od8JYE — Bebe Rexha (@BebeRexha) June 2, 2023

Lauljatar tõdes, et kuigi kriitika käib avaliku elu tegelasega kaasas, on kogu tähelepanu kehakaalu tõttu olnud laastav. «Sa ei tea, mida keegi läbi elab, mis neil elus toimub. Seega see on üsna raske. Aga tunnen, et oleme 2023. aastas ja me ei peaks inimeste kehakaalust rääkima.»

Vaatamata sellele ei ole vestlus Bebe Rexha kehakaalu kohta vaibunud ning alles möödunud nädalal pidi lauljatar taas end kaitsma. «Jah, olen oma paksukese ajastus ja mis siis?!» kirjutas ta ühismeedias ja näitas oma keskkohta.

Bebe Rexha on kaaluprobleemidest rääkinud ka varem. 2021. aastal tunnistas lauljatar, et võttis pühade ajal palju juurde ja ta ei ole elus varem nii palju kaalunud. Toona tunnistas laulja, et ta ei tunne end oma kehas mugavalt.