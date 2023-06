PULMAVIDEO ⟩ «See on metsik!» Janek Õiglane tähistab abikaasaga esimest pulma-aastapäeva

«Üks aasta meheks ja naiseks olemisest. See on metsik,» nendib ta ühismeedias, lisades, et esimene pulma-aastapäev on alati eriline, aga kalli abikaasaga elu jagamine on veel erilisem.

Saates «Ringvaade» rääkis sportlane, et valis kihlumiseks Kadrioru pargi, kuna Kendrale meeldivad lossid ja vanemad ehitised. «Teadsin, et me pole seal veel käinud, ja kuna see on ilus koht. Värviline ja ilusad lilled. Minu jaoks oli see eriline koht ja tema jaoks ka eriline. Minul isegi tuli pisar silma,» tunnistas ta.